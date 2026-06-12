الضفة.. بن غفير يقتحم حارة بالخليل عقب حظر تجوال إسرائيلي

حسني نديم/ الأناضول

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الجمعة، "حارة جابر" في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عقب فرض الجيش حظر تجول على المنطقة ومحيطها.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، بأن بن غفير، اقتحم "حارة جابر" بعد إجراءات عسكرية مشددة في أحياء البلدة القديمة، تزامنت مع إغلاق عدد من المداخل، وانتشار واسع للقوات الإسرائيلية.

بدوره، قال تلفزيون فلسطين (حكومي)، إن القوات الإسرائيلية داهمت أحد المنازل في المدينة، وفرضت حظر تجول شامل على أحياء جابر والسلايمة وواد الحصين في الخليل.

وأضاف التلفزيون، أن الجيش الإسرائيلي قيد حركة الفلسطينيين ومنعهم من التنقل داخل الأحياء المستهدفة.

وأظهر فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، جنود الجيش الإسرائيلي وهم يسيرون في شوارع الخليل، وبجوارهم موكب بن غفير، في مشهد يعكس الانتشار الأمني المكثف خلال الاقتحام.

وتشهد مدينة الخليل بين الحين والآخر اقتحامات وإجراءات إسرائيلية عسكرية متكررة، تشمل فرض قيود على الحركة وعمليات مداهمة للمنازل في الأحياء القريبة من نقاط التماس مع المستوطنين والقوات الإسرائيلية.

كما تشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عبر الجيش والمستوطنين عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.