الضفة.. الجيش الإسرائيلي يهدم منشآت زراعية وينصب حاجزا شرق بيت لحم

حسني نديم / الأناضول

هدمت القوات الإسرائيلية، الخميس، منشآت زراعية في بلدة زعترة شرق بيت لحم ومنطقة الأغوار الشمالية، بالتزامن مع نصب حاجز عسكري شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن رئيس بلدية زعترة محمد ذويب، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت منطقة واد التعامرة شرقي البلدة وأغلقتها، قبل أن تهدم غرفة زراعية للمواطن عادل عايد البجالي.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية هدمت كذلك خزان مياه أسمنتيا في منطقة "المشاميس" شرق البلدة للمواطن مالك سرور.

وفي السياق، هدمت جرافات إسرائيلية دفيئات زراعية وشبكات مياه قرب قرية بردلة في الأغوار الشمالية، وفق مصادر محلية لـ"وفا".

وأضافت أن عمليات الهدم طالت دفيئات على مساحة دونمين وشبكة مياه للمزارع محمود توفيق صوافطة، إضافة إلى 4 دونمات (الدونم ألف متر مربع) وشبكات مياه للمزارع صقر نايف صوافطة، وثلاثة دونمات وشبكات مياه للمواطنة سحاب نايف صوافطة.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية كانت أخطرت، قبل قرابة ثلاثة أشهر، بهدم وإزالة نحو 50 دونمًا من الدفيئات الزراعية في المنطقة.

وفي بيت لحم، نصبت القوات الإسرائيلية حاجزا عسكريا في منطقة "عش غراب" شرق بيت ساحور، وفق الوكالة نفسها.

وأضافت نقلا عن مصادر أمنية، أن القوات الإسرائيلية أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية في المكان.

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​

