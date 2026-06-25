الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا خلال اقتحام بلدة سرطة

سلفيت / قيس أبو سمرة/ الأناضول

قتل فلسطيني، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة سرطة شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق شهود عيان.

وقال الشهود للأناضول إن قوات إسرائيلية اقتحمت سرطة غربي مدينة سلفيت ونفذت حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية أحد المنازل في البلدة وأطلقت الرصاص باتجاه الشاب مصطفى طه خطيب داخل منزله مما أدى إلى إصابته.

وأوضح الشهود أن الجنود اقتحموا المنزل بعد إطلاق النار، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى سلفيت الحكومي، حيث أعلن وفاته متأثرا بإصابته.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت العمليات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية عن مقتل 1173 فلسطينياً وإصابة 12 ألفاً و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.