الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مقر إذاعة للقرآن الكريم ويغلقه

قلقيلية/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقر إذاعة "الهدى للقرآن الكريم" في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأغلقته وصادرت محتوياته.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول بأن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة ترافقها جرافة اقتحمت مدينة قلقيلية قبل أن تداهم مقر الإذاعة.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية أغلقت مقر الإذاعة، وصادرت معدات ومحتويات المبنى، دون أن تتضح طبيعة المواد التي استولت عليها أو مدة الإغلاق.

وعلق الجيش إشعارا على مدخل الإذاعة، جاء فيه: "تم إعلان هذا الاتحاد هيئة غير قانونية وإغلاقه بسبب تورطه ودعمه للإرهاب".

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة اقتحامات إسرائيلية شبه يومية، تتخللها عمليات اعتقال واعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا خلال الفترة نفسها.​​​​​​​

