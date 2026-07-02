الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم قلقيلية ويغلق طرقا رئيسية

​​​​​​​قلقيلية/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اقتحمت قوات إسرائيلية، الخميس، مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية، وسط انتشار عسكري واسع ومداهمة أحد المنازل.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في منطقة شارع الواد، قبل أن تداهم أحد المنازل، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وأضافت المصادر أن القوات أطلقت قنابل صوتية باتجاه شبان في منطقة شارع الواد، بالتزامن مع فرض طوق عسكري على محيط صالة الغباري، وإغلاق جميع المداخل والطرق المؤدية إليها.

وأشارت إلى أن حالة من التوتر سادت المدينة مع استمرار الانتشار العسكري وإجراءات الإغلاق، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين في عدد من الأحياء.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات متكررة ينفذها الجيش الإسرائيلي، تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات وإغلاقات للطرق، في إطار تصعيد مستمر منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق مؤسسات فلسطينية.

