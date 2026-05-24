الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدتين فلسطينيتين

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

اقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، بلدتين فلسطينيتين جنوبي الضفة الغربية، وتداول ناشطون مقاطع فيديو لعمليات تنكيل بحق السكان، وفقا لشهود عيان.

يأتي الاقتحام في ساعة الذروة، حيث تزدحم مراكز البلدات والمدن الفلسطينية بالمتسوقين لعيد الأضحى الذي يحل الأربعاء، وبالتزامن مع صرف الحكومة الفلسطينية جزءا من رواتب موظفيها.

وتركز الاقتحام في بلدة دورا، جنوب مدينة الخليل، حيث قال شهود عيان للأناضول، إن الجيش اقتحم بآليات عسكرية وسط البلدة في وقت الازدحام ثم انتشر الجنود في شوارعها وأطلقوا قنابل الغاز وأجبروا أصحاب المتاجر على إغلاقها.

وأضافوا أن الجيش أوقف عددا من الشبان ونكل بهم وقام بتعصيب أعينهم وتجميعهم أمام أحد المتاجر.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للاقتحام، الذي بدأ عند الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ) واستمر حتى الساعة السابعة (16:00 ت.غ).

من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية)، إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت فجار، جنوب مدينة بيت لحم، دون أن تشير إلى وقوع إصابات.

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تتحول مرارا إلى نقاط انطلاق لهجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتشير معطيات فلسطينية إلى أن اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ ذلك الحين أسفرت عن مقتل 1162 فلسطينيا وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا.