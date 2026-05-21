بعد اقتحامه والاستيلاء على بعض مقتنياته، بحسب مصادر محلية

الضفة.. الجيش الإسرائيلي يغلق مقر لجنة أموال الزكاة في جنين بعد اقتحامه والاستيلاء على بعض مقتنياته، بحسب مصادر محلية

جنين / قيس أبو سمرة / الأناضول

أغلقت قوات من الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقر لجنة أموال الزكاة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحامه والاستيلاء على بعض مقتنياته.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مقر اللجنة الواقع وسط مدينة جنين، واستولت على محتويات من داخله قبل أن تقدم على إغلاقه.

وأضافت أن القوات اقتحمت كذلك السوق التجاري وسط المدينة، ودهمت أحد المحال، واستولت على مواد زراعية من داخله.

يأتي ذلك بعد أسابيع من إغلاق الجيش الإسرائيلي مقرات لجان ومؤسسات خيرية في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ففي 15 أبريل/ نيسان الماضي، اقتحمت قوات إسرائيلية عدة مناطق في مدينة الخليل، وأغلقت مقر لجنة زكاة في بلدة إذنا غربي المدينة، بعد دهمه والعبث بمحتوياته، وفق شهود عيان للأناضول.

وفي اليوم ذاته، اعتقلت القوات الإسرائيلية وزير الأوقاف الفلسطيني السابق رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل حاتم البكري، خلال دهم مقر الجمعية في منطقة الحاووز وسط المدينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضافت الوكالة حينها أن القوات احتجزت الموجودين داخل مقر الجمعية، بينهم صحفي، وأخضعتهم لتحقيق ميداني، كما فرضت حصاراً على المنطقة ومنعت حركة المركبات خلال الاقتحام.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصاعدا في الاقتحامات وعمليات الدهم والإغلاق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.