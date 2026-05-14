الضفة.. الجيش الإسرائيلي يغلق جمعية خيرية في نابلس

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي، الخميس، جمعية خيرية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد مداهمتها وتفتيشها.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت شارع عبد الرحيم محمود في مدينة نابلس، وداهمت جمعية "مديد" الخيرية، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية علقت قرارا يقضي بإغلاق الجمعية، بزعم "تقديم خدمات لمنظمة غير مشروعة"، دون مزيد من التوضيح.

وتتصاعد اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمؤسسات وجمعيات خيرية في الضفة الغربية وإغلاقها بادعاء دعم "الإرهاب"، بحسب بيانات صادرة عن الجيش الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، نفذ الجيش الإسرائيلي فجر الخميس، سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية طالت مدنا وبلدات، واعتقل خلالها عددا من الفلسطينيين.

وبحسب مصادر محلية، طالت هذه الاقتحامات مدن نابلس وبيت لحم والخليل جنوبي الضفة، وسلفيت وبلدات في جنين وقلقيلية شمالي الضفة.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمات واعتقالات، بالتزامن مع تصاعد التوتر منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ أكتوبر 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مقتل 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.