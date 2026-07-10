الضفة.. الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيين ويحتجز طواقم إسعاف

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

أصاب الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، عدداً من الفلسطينيين بالرصاص واعتدى على آخرين بالضرب، واحتجز طواقم إسعاف، خلال اقتحامه قرية المغير وسط الضفة الغربية المحتلة.

وفي تصريح للأناضول قال أمين أبو عليا، رئيس مجلس قروي المغير شرق مدينة رام الله، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام القوات الإسرائيلية القرية من جهتها الشرقية.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص، نقلوا إلى مركز طبي في بلدة أبو فلاح القريبة.

وأوضح أن الجيش داهم منزل المواطن محمد حامد أبو عليا، واعتدى على من كانوا بداخله بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وجروح.



وعقب ذلك اندلعت مواجهات مع فلسطينيين توجهوا لمساندة العائلة، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين، إحداهما لشخص أصيب بشظايا قنبلة صوت في الرأس والوجه، والأخرى لشخص تعرض لاعتداء بالضرب، قبل نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت الجمعية لاحقاً أن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص لرجل يبلغ 60 عاماً، ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت لاحق، أعلنت الجمعية في بيان آخر أن القوات الإسرائيلية احتجزت طواقمها لنحو ساعتين قبل الإفراج عنهم، أثناء إسعاف مصابين داخل أحد المنازل في القرية، وصادرت مفاتيح سيارات الإسعاف.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الاقتحام أو احتجاز طواقم الإسعاف.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاقتحامات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.