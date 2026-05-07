الضفة.. الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا ويعتقل 19 آخرين

أصاب الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، فلسطينيا بالرصاص ببلدة الرام شمالي القدس المحتلة، واعتقل 19 آخرين خلال حملات دهم نفذها في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت محافظة القدس في بيان، إن شابا أصيب بالرصاص في الفخذ قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، ووصفت حالته بالمستقرة.

وفي شمالي الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية 14 فلسطينيا من بلدتي عزون شرقي قلقيلية وحبلة جنوبي المحافظة، عقب مداهمة منازل وتفتيشها خلال اقتحام استمر نحو 3 ساعات.

كما اعتقلت القوات شقيقين بعد مداهمة منزل شقيقتهما في بلدة حبلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي مدينة نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بعد اقتحام مخيم عسكر الجديد شرقي المدينة ومداهمة عدد من المنازل.

وفي جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا عقب مداهمة منزله في مدينة يطا جنوبي الخليل.

وفي السياق، قال الناشط الإعلامي محمد عوض لوكالة "وفا" إن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل وطرقا داخلية في بلدة بيت أمر شمالي الخليل بالسواتر الترابية، ما أدى إلى عزل البلدة عن محيطها.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا بعد اقتحام منزل عائلته في قرية واد رحال جنوبي المحافظة، وفق مصادر أمنية.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة طوباس وبلدة طمون جنوبيها، وداهمت عدة منازل قبل أن تنسحب دون تسجيل اعتقالات.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا منذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني.

وأسفر التصعيد بالضفة عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا.