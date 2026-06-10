الضفة.. الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا دهسا في نابلس

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الأناضول​​​​​​​

أُصيب فلسطيني، الأربعاء، جراء دهسه من قبل جيب عسكري إسرائيلي في بلدة عقربا جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن "جيباً عسكرياً إسرائيلياً دهس شاباً فلسطينياً خلال اقتحام قوات الجيش البلدة".

وأضافت المصادر أن قوات الجيش منعت في البداية الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى المصاب، قبل أن تسمح لها لاحقاً بفحصه ميدانياً دون نقله من المكان.

وفي وقت لاحق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تسلم المصاب، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، وشرع بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابته أو وضعه الصحي.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية، والتي تتخللها اقتحامات واعتقالات ومواجهات مع الفلسطينيين.

كما تشهد الضفة الغربية تصعيداً في اعتداءات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية، تشمل إحراق منازل ومركبات وأراضٍ زراعية والاعتداء على المواطنين، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1169 فلسطينياً في الضفة الغربية، وأصابوا 12 ألفاً و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف فلسطيني وتهجير 33 ألفاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.