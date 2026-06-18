الضفة.. الجيش الإسرائيلي يشن اقتحامات ويفرض قيودا على الفلسطينيين اقتحم مخيم بلاطة شرقي نابلس، وبلدة كفر عقب شمالي القدس، ومدينة جنين

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

نفذت قوات من الجيش الإسرائيلي، الخميس، اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة، وفرض قيودا على حركة الفلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وذكرت أن الجيش اقتحم شارع المدارس وحارة الجماسين في المخيم وأغلق عددا من الأحياء وفتش منازل قبل أن ينسحب، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مواجهات.



من ناحية أخرى، أفادت محافظة القدس بأن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة كفر عقب شمالي المدينة بعدة آليات عسكرية وانتشرت في شوارعها، وفق مراسل الأناضول.

وأضافت المحافظة أن عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت، اقتحم تحت حماية مشددة من الشرطة والجيش، محيط عدد من المدارس في البلدة.

وفي جنين شمالي الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية أغلقت دوار البادية شرق المدينة، وأقامت حاجزا عسكريا وعرقلت حركة تنقل المواطنين.

وأضافت المصادر أن القوات شرعت بأخذ قياسات ميدانية في منطقة دوار البادية ودوار البستان القريب من حاجز الجلمة، في إطار إجراءات ميدانية متواصلة بالمنطقة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، وفق المصادر ذاتها، التجريف في محيط مستوطنتي “كاديم” و“جانيم” اللتين أُخليتا بالعام 2005، والقريبتين من الشارع المؤدي إلى دوار البستان والبادية شرق جنين.

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو اعتقالات خلال هذه الاقتحامات والإجراءات.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​