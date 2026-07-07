الضفة.. إصابة 8 فلسطينيين بهجوم شنه مستوطنون وإسرائيل تعتقل مسنا

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

أصيب 8 فلسطينيين بينهم أطفال، الثلاثاء، في هجوم شنه مستوطنون على منطقة حوارة بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي مسنًا خلال الهجوم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمه تعاملت مع 8 إصابات، بينهم أطفال، جراء اعتداء بالضرب نفذه مستوطنون إسرائيليون في حوارة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن مستوطنين هاجموا منازل فلسطينيين في حوارة، واعتدوا على الأهالي بالضرب ورش غاز الفلفل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي اعتقل المسن إبراهيم إسماعيل الجبور (لم تحدد عمره)، بالتزامن مع هجوم المستوطنين.

وتشهد تلك المنطقة أسوة بمناطق أخرى بالضفة الغربية، اعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل مهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، بحماية الجيش الإسرائيلي.

وبحسب تقرير لهيئة مقاوم الجدار والاستيطان (رسمية)، فإن المستوطنين ارتكبوا خلال النصف الأول من العام الجاري 3488 اعتداءً، شملت مهاجمة قرى فلسطينية، والاعتداء على الفلسطينيين، وإحراق منازل، وإطلاق النار، والسيطرة على أراضٍ، وإقامة بؤر استيطانية، أسفرت عن مقتل 17 مواطنًا.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفًا في 15 مستوطنة بمدينة القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية تستهدف تهجير الفلسطينيين قسريًا.

يأتي ذلك بينما تشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 1179 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا.

