الضفة.. إصابة 7 فلسطينيين بينهم طفلان باعتداء مستوطنين إسرائيليين

الخليل/ الأناضول

أصيب 7 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم مسن وطفلان، الأحد، جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون في قرية حوارة بمنطقة مسافر يطا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن مستوطنين هاجموا أفرادا من عائلة "الجبور" الفلسطينية، أثناء وجودهم في أرضهم بالقرب من منزلهم في القرية، واعتدوا عليهم بالضرب، ورشوا غاز الفلفل باتجاههم.

وأضافت المصادر أن الاعتداء أسفر عن إصابة 7 فلسطينيين بجروح ورضوض وحالات اختناق، بينهم مسن وطفلان، جرى نقلهم إلى مستشفى يطا.

وأظهر فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة مهاجمة أحد المستوطنين للمسن إبراهيم الجبور خلال رعيه للأغنام، حيث تعمد المستوطن رش غاز الفلفل في وجهه، ما أدى لإصابته وسقوطه أرضًا وسط صراخ أطفال وأفراد من عائلته.

وتشهد مسافر يطا انتهاكات واعتداءات إسرائيلية متصاعدة يقول الفلسطينيون إنها تستهدف وجودهم بالمنطقة، حيث يتعرضون لهجمات شبه يومية يشنها المستوطنون تحت حماية الجيش، بهدف الضغط عليهم لترك أراضيهم والاستيلاء عليها.

ووفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون إسرائيليون 3 آلاف و488 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026، شملت مهاجمة تجمعات فلسطينية، وإحراق منازل ومركبات، وإطلاق النار على فلسطينيين، والاستيلاء على أراضٍ، وإقامة بؤر استيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 29 يونيو/ حزيران الماضي، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1179 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني.