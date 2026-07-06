الضفة.. إصابة 6 فلسطينيين بهجوم شنه مستوطنون في مسافر يطا

الخليل / قيس أبو سمرة / الأناضول

أصيب 6 فلسطينيين، الاثنين، بهجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على مساكن وأراضٍ فلسطينية في قرية أم الخير بمسافر يطا، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب في مسافر يطا، جنوبي مدينة الخليل الفلسطينية.

وفي تفاصيل الهجوم، قال الناشط المناهض للاستيطان أسامة مخامرة للأناضول إن نحو 30 مستوطناً مسلحاً هاجموا، بحماية الجيش الإسرائيلي، منازل الفلسطينيين في قرية أم الخير.

وأضاف أن قوات الجيش أغلقت البوابة الرئيسية للقرية قبل الهجوم، فيما اعتدى المستوطنون بالضرب على الأهالي، ما أسفر عن إصابة 6 فلسطينيين برضوض وجروح.

وأشار إلى أن قوات الجيش أعلنت المنطقة المحيطة بمنزل الفلسطيني سالم الهذالين منطقة عسكرية مغلقة لمدة يومين.

وأوضح أن القوات منعت أفراد الأسرة من الوصول إلى المرافق الصحية وحظيرة المواشي، ما أدى إلى بقاء المواشي دون طعام.

كما أفاد مخامرة بأن مستوطنين قطعوا سياج الأراضي وأسلاك الكهرباء الخاصة بمسكن الفلسطيني أيوب المصري في منطقة خلة الحمص، جنوبي بلدة يطا.

وتشهد مسافر يطا تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل مهاجمة التجمعات السكنية والرعوية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، في ظل حماية الجيش الإسرائيلي، وفق منظمات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1175 فلسطينياً وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا، وفق معطيات رسمية.