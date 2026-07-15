الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين باعتداءات مستوطنين والجيش الإسرائيلي يعتقل 6

إسطنبول/ حسني نديم/ الأناضول

أصيب 3 فلسطينيين، واعتقل 6 آخرون خلال اعتداءات للمستوطنين الإسرائيليين واقتحامات للجيش في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، الأربعاء.

وقالت مصادر محلية لمراسل الأناضول إن " ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بكسور وجروح إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين مسلحين عليهم في منطقة وادي الرخيم جنوب بلدة يطا بالخليل (جنوبا)، بعد مهاجمة منازل الفلسطينيين بحماية الجيش الإسرائيلي".

وأضافت المصادر ذاتها أن المصابين نقلوا إلى مستشفى يطا الحكومي، ووصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

وفي مدينة نابلس (شمال)، قالت مصادر محلية لمراسل الأناضول إن "القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 شباب (اثنان من بلدة اللبن الشرقية وواحد من بلدة بيتا)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما اعتدت بالضرب على والد أحدهم".

وأضافت أن "القوة الإسرائيلية اقتحمت كذلك عدة منازل في بلدة اللبن الشرقية، وأجرت تحقيقات ميدانية مع أصحابها".

وفي السياق، أعطب مستوطنون إطارات عدد من مركبات الفلسطينيين في منطقة العقبة على أطراف بلدة بيت دجن شرق نابلس، بعد تسللهم إلى المنطقة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي محافظة قلقيلية (شمال)، اعتقلت القوات الإسرائيلية 3 شباب، اثنان من المدينة وواحد من بلدة حبلة جنوبها، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، وإلحاق أضرار في محتويات المنازل.

أما في محافظة بيت لحم (جنوب)، احتجزت القوات الإسرائيلية 25 فلسطينياً خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب المدينة، حيث نقلتهم إلى قاعة "الفينيق" وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية لساعات قبل الإفراج عنهم، بحسب وكالة "وفا".

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن القوات الإسرائيلية حولت مبنى اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا شمال المدينة إلى مركز تحقيق، بعد تحطيم أبواب المؤسسات الموجودة فيه، بما فيها مكتب المحافظة.

وأضافت المحافظة أن القوات احتجزت عشرات الفلسطينيين داخل المبنى وأخضعتهم للتحقيق لساعات قبل الإفراج عنهم، بالتزامن مع مداهمة منازل وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتشهد الضفة الغربية تصعيداً متواصلاً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتمثل في اقتحامات واعتقالات ينفذها الجيش الإسرائيلي، بالتوازي مع هجمات متكررة يشنها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.