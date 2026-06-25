تعرضا للضرب بعد احتجازهما لدى الجيش خلال توثيقهما عمليات تجريف في منطقة الرأس الأحمر، وفق مصادر محلية للأناضول

الضفة.. إصابة فلسطينيين أحدهما صحفي باعتداء إسرائيلي في الأغوار تعرضا للضرب بعد احتجازهما لدى الجيش خلال توثيقهما عمليات تجريف في منطقة الرأس الأحمر، وفق مصادر محلية للأناضول

الضفة الغربية/ حسني نديم/ الأناضول

أُصيب فلسطينيان، أحدهما صحفي، الخميس، برضوض جراء اعتداء جنود إسرائيليين عليهما في منطقة الأغوار شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تسلمت من الجيش الإسرائيلي شابين مصابين برضوض، أحدهما الصحفي معاذ غنام، بعد تعرضهما للضرب في بلدة الرأس الأحمر بالأغوار.

وأضافت الجمعية، أن طواقمها نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بدورها، قالت مصادر محلية للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي احتجز الشابين، وهما صحفي وناشط، أثناء توثيقهما عمليات تجريف ينفذها في بلدة الرأس الأحمر، قبل أن يعتدي عليهما ويسلمهما إلى طواقم الهلال الأحمر.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون، بحماية جنود إسرائيليين، في وقت سابق الخميس، على عدد من المتضامنين الأجانب والناشطين والصحفيين في بلدة الرأس الأحمر، واحتجزوهم لفترة من الوقت، وفق المصادر ذاتها.

وتشهد الأغوار تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين والناشطين والمتضامنين، بالتزامن مع عمليات تجريف ومصادرة أراض فلسطينية في المنطقة.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن مقتل 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.