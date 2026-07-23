الضفة.. إسرائيل تعتقل 32 فلسطينيا بينهم طفلان وأسرى محررون

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول​​​​​​​



اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، 32 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفلان وأسرى محررون، خلال حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي)، في بيان وصل الأناضول، إن حملة الاعتقالات تركزت في محافظات قلقيلية ونابلس وطولكرم وجنين شمالي الضفة الغربية، وبيت لحم جنوبها، عقب اقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 10 فلسطينيين في محافظة قلقيلية، و6 آخرين من مخيم الدهيشة ومدينة بيت لحم.

وفي محافظة نابلس، اعتقل الجيش 6 فلسطينيين، بينهم رئيس بلدية نابلس السابق عدلي يعيش، والأسير المحرر علاء حسونة، وطفلان من بلدة برقة شمال غربي المدينة.

كما اعتقل 4 فلسطينيين من بلدتي صيدا وعلار شمال محافظة طولكرم، بينهم الأسير المحرر رماح باسم رداد، فيما اعتقل 6 آخرين في محافظة جنين عقب مداهمة منازلهم والاعتداء على السكان، وفق المصدر ذاته.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن حملة الاعتقالات.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن مقتل 1182 فلسطينيا، فيما اعتُقل نحو 24 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية.