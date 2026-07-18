الضفة.. إسرائيل تصيب 3 فلسطينيين وتمنع رفع أذان الفجر بمسجد

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

- أصيب طفلان باعتداء نفذه مستوطنون شرق سلفيت، كما أصيب فلسطيني إثر اعتداء قوة إسرائيلية عليه بالضرب غرب رام الله، وفق وكالة "وفا" وبيان لمنظمة البيدر

- منعت قوات إسرائيلية رفع أذان الفجر في مسجد بقرية حوسان جنوبي الضفة، وأجبرت المصلين على مغادرته، وفق وكالة "وفا"



أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان، فجر السبت، في اعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون شمالي ووسط الضفة الغربية المحتلة، فيما منع الجيش رفع الأذان وإقامة صلاة الفجر في مسجد بقرية حوسان جنوبا.



وفي شمالي الضفة، قالت منظمة البيدر الحقوقية (أهلية)، في بيان، إن طفلين أصيبا في اعتداء نفذه مستوطنون شرق مدينة سلفيت.



وأضافت أن "طفلين أُصيبا جراء اعتداء نفذه مستوطنون على الأهالي في منطقة وادي الشاعر (...) ضمن سلسلة هجمات للمستوطنين تستهدف المواطنين الفلسطينيين في المنطقة".



ووسط الضفة، أصيب فلسطيني بجروح ورضوض جراء اعتداء قوة إسرائيلية عليه بالضرب بأعقاب البنادق في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

أما في جنوبي الضفة، أفادت وكالة "وفا" بأن قوات من الجيش الإسرائيلي منعت رفع أذان الفجر في مسجد بقرية حوسان غرب مدينة بيت لحم، كما أجبرت المصلين على مغادرته.



وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت المسجد (لم تذكر اسمه)، ومنعت رفع الأذان وإقامة الصلاة، وأجبرت المصلين على مغادرته، قبل أن تطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاههم".



وتفيد تقارير رسمية فلسطينية بأن انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية بات نهجا إسرائيليا، وسط دعوات لحمايتها.



ومن تلك التقارير، تقرير شهري لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية نشرته في 5 يوليو/ تموز الجاري، قال إن الجيش الإسرائيلي منع الأذان 84 مرة في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، بينما اقتحم 950 جنديا المسجد في ذات الشهر.



وأضافت أن ما تشهده المقدسات الإسلامية من انتهاكات "يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة".



ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف هذه الانتهاكات المتصاعدة، وضمان حماية المقدسات الإسلامية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر، عن مقتل 1181 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية حتى 7 يوليو الجاري.