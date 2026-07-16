الخليل.. الجيش الإسرائيلي يصيب فتى فلسطينيا بالرصاص

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أصيب فتى فلسطيني، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه نقلت إلى المستشفى فتى (16 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الصدر خلال اقتحام البلدة.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بني نعيم بعدة آليات عسكرية، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة، ما أدى إلى إصابة الفتى.

وأضاف الشهود أن القوات داهمت عددا من منازل الفلسطينيين، وفتشتها، كما احتجزت عددا من المواطنين، دون أن تتضح أسباب احتجازهم.

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن الاقتحام حتى الساعة 6:30 ت.غ.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل 1179 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.