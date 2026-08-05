الجيش الإسرائيلي يهدم 3 منازل في بيت لحم ويصيب فلسطينيين

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ثلاثة منازل فلسطينية في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال العملية.

وقالت مصادر فلسطينية للأناضول إن قوات إسرائيلية ترافقها جرافات اقتحمت منطقة "قرنة الدعمس" في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وشرعت بهدم منزلين مكونين من طابقين، يعودان للمواطنين أحمد محمد نجاجرة ومحمد يوسف عوض، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأضافت أن صاحبي المنزلين كانا قد أخلياهما قبل أسبوع بعد تلقيهما إخطارا بالهدم.

وأشارت إلى أن عملية الهدم تأتي ضمن قرار إسرائيلي سابق يستهدف 14 منزلا ومنشأة في عدة مناطق ببلدة نحالين، حيث سبق أن هدمت القوات الإسرائيلية عددا منها.

وفي قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، قال رئيس المجلس القروي أحمد كوازبة، للأناضول إن قوات إسرائيلية اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة "خلايل القص" شرقي القرية، وأجبرت المواطن المسن عبد ربه محمود كوازبة على إخلاء منزله، البالغة مساحته 150 مترا مربعا، قبل أن تشرع في هدمه.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية أغلقت المنطقة بالكامل، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وتواصل السلطات الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، بدعوى البناء دون ترخيص، بينما يؤكد الفلسطينيون أن الحصول على تراخيص بناء في المناطق المصنفة (ج) يكاد يكون مستحيلا بسبب القيود الإسرائيلية.

وبموجب اتفاق "أوسلو 2"، الموقع عام 1995، تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

والاثنين، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في تقرير شهري، إن السلطات الإسرائيلية نفذت 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، بينها 80 منزلا مأهولا.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفق معطيات رسمية فلسطينية.​​​​​​​