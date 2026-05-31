استمرارا لعملية عسكرية شنها في 21 يناير/كانون الأول 2025 شمالي الضفة بدأها بمخيم جنين ثم مخيمي نور شمس وطولكرم..

الجيش الإسرائيلي يمدد عملياته العسكرية بمخيمي طولكرم ونور شمس استمرارا لعملية عسكرية شنها في 21 يناير/كانون الأول 2025 شمالي الضفة بدأها بمخيم جنين ثم مخيمي نور شمس وطولكرم..

​​​​​​​رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

قرر الجيش الإسرائيلي، الأحد، تمديد عملياته العسكرية المستمرة بمخيمي طولكرم ونور شمس، بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية حتى نهاية يوليو/تموز القادم.

وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي قرر "تمديد العدوان على أهالي مخيمي طولكرم ونور شمس حتى تاريخ 31/7/2026".

​​​​​​​وفي 21 يناير/كانون الأول 2025 شرع الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية شمالي الضفة بدأها بمخيم جنين ثم مخيمي نور شمس وطولكرم.

واعتبر المحافظ أن القرار "يمثل إمعانا في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين، واستمرارا لمعاناة آلاف الأسر التي تعرضت للنزوح القسري جراء هذا العدوان المتواصل".

وأضاف أن ما قام به الجيش الإسرائيلي من عمليات هدم للمنازل والمحال التجارية، وتدمير البنية التحتية، إلى جانب أعمال التخريب والتجريف التي طالت معالم المخيمين، تعكس سياسة ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني ومقومات صموده، وتفاقم من الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

وجدد دعوته للمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية والإنسانية "للتدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان.​​​​​​​

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر 2023 تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تتحول مرارا إلى نقاط انطلاق لهجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأسفر التصعيد إجمالا عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو.

