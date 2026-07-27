الجيش الإسرائيلي يقتحم معهدا تابعا للأونروا ويحتجز العاملين فيه

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، الاثنين، معهد قلنديا للتدريب التقني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واحتجزت العاملين فيه.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المعهد، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، قبل أن تحتجز الطواقم التعليمية والإدارية داخل إحدى قاعاته.

وأضافت أن "القوات الإسرائيلية اعتلت أيضا سطح مبنى اللجنة الشعبية في المخيم (مجلس محلي)".

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم قلنديا، ليل الأحد/ الاثنين، وانتشر في عدد من أحيائه، وأطلق بكثافة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في شارع المعهد، ما أدى إلى اندلاع النيران في أشجار معمرة، وفق المحافظة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الاقتحام حتى الساعة 9:37 ت.غ.

ويأتي الاقتحام بعد نحو شهر ونصف من تحذير محافظة القدس من مخطط إسرائيلي يستهدف هدم معهد التدريب المهني التابع للأونروا في قلنديا.

وقالت المحافظة، في 11 يونيو/ حزيران الماضي، إن البلدية الإسرائيلية تدفع بمخطط لإقامة مجمع تعليمي جديد على أرض تابعة لمقر المعهد.

وبحسب الأونروا، يخدم مركز التدريب المهني في قلنديا نحو 350 طالبا وطالبة تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، وهو مبني على أرض أتاحت الحكومة الأردنية استخدامها للوكالة قبل احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تستخدم مشاريع البنية التحتية والتعليم ذريعة لمصادرة الأراضي وتقويض المؤسسات الفلسطينية والدولية العاملة في القدس الشرقية، بهدف تعزيز احتلالها للمدينة وتغيير طابعها الديمغرافي والثقافي.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في تقرير نشرته في 9 يوليو/ تموز الجاري، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الحالي، 341 عملية هدم أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية، وتضرر 923 فلسطينيا، كما أصدرت 254 إخطارا جديدا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

