الجيش الإسرائيلي يعتقل 33 فلسطينيا في حملة مداهمات بالضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 33 فلسطينيا على الأقل، بينهم سيدة، خلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي) في بيان وصل الأناضول، إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 33 فلسطينيا، بينهم سيدة، خلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكر البيان أن غالبية عمليات الاعتقال تركزت في محافظة طولكرم شمالي الضفة، دون ذكر رقم محدد، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس وقلقيلية (شمال) والخليل (جنوب).

وأضاف أن حملات الاعتقال المتواصلة تأتي في إطار "سياسة الاحتلال الرامية إلى تصعيد الاستهداف الجماعي بحق الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية".

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينياً إضافة إلى إصابة نحو 13 ألفاً، واعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني خلال الفترة نفسها.

