الجيش الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينيا في مداهمات واسعة بالضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الخميس، 32 فلسطينيا خلال حملات دهم واسعة في مدن وبلدات بالضفة الغربية.

وقال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي)، في بيان وصل الأناضول، إن الجيش "اعتقل 32 فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش واسعة نفذها في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة".

وذكر أن الاعتقالات "طالت عددا من الأسرى المحررين وشبانا، وترافقت مع اقتحام منازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، إلى جانب إخضاع عدد من المواطنين لتحقيقات ميدانية".

وأوضح أن حملات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل (جنوب)، حيث اعتقل 13 فلسطينيا من بلدة بيت أمّر شمالي المدينة، في حين توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم (جنوب)، وقلقيلية وطوباس وطولكرم (شمال)، والقدس المحتلة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن حملات الاعتقال.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل 1179 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.

