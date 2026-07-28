رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، 14 فلسطينيا على الأقل، بينهم سيدة، خلال حملة اقتحامات واسعة شملت عدة محافظات شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت حي رأس العين في مدينة نابلس، وداهمت 3 بنايات، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية عبر حاجز الطور.

وأضافت المصادر أن القوات داهمت وفتشتعددا من المنازل في أحياء مختلفة من المدينة، واعتقلت 8 فلسطينيين بينهم سيدة.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي بلدة طمون، قبل أن تنسحب منها بعد عدة ساعات، دون الإبلاغ عن اعتقالات، وفقا للمصادر.

وفي محافظة جنين، قالت المصادر إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة اليامون، واعتقلت أسيرا محررا من مدينة جنين، وآخر من بلدة دير غزالة شمال شرقي المحافظة.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت القوات عسكريا فلسطينيا في جهاز الضابطة الجمركية، وشابا من ضاحية ارتاح جنوب المدينة، إضافة إلى شابين من قرية فرعون، بعد مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها، وفق المصادر.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن حملة الاقتحامات والاعتقالات.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة اقتحامات إسرائيلية شبه يومية، تتخللها عمليات اعتقال واعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا خلال الفترة نفسها.​​​​​​​