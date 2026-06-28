الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا بعد محاصرة منزله شمالي الخليل

الخليل/ الأناضول

اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء السبت، فلسطينيًا بعد محاصرة منزله في بلدة بيت أمر، شمالي محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر محلية ورسمية.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن قوات إسرائيلية حاصرت منزلًا كان يتواجد فيه الشاب أحمد اخليل (35 عامًا) لساعتين، أعلنت خلالها الحي منطقة عسكرية مغلقة.

وذكرت المصادر، أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي بكثافة في محيط المنزل، ودعوا الشاب لتسليم نفسه عبر مكبرات الصوت.

وبعد ساعتين، سلّم الشاب اخليل، نفسه للقوات الإسرائيلية ونقل لجهة غير معلومة، وفق المصادر ذاتها.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشاب اخليل، أمضى سابقًا 11 سنة في السجون الإسرائيلية.



وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تلاحقه منذ عدة أشهر قبل اعتقاله مساء السبت.

وتقتحم القوات الإسرائيلية مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة بشكل يومي، حيث تداهم منازل الفلسطينيين وتشن حملات اعتقالات في صفوفهم، لا سيما في صفوف الأسرى المحررين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن مقتل 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.