الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا ويصيب 19 باقتحام شرقي نابلس

رام الله/ الأناضول



اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأحد، فلسطينيا، وأصاب 19 آخرين بالرصاص وحالات اختناق خلال اقتحامه مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرته أحد المنازل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع 19 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة بمدينة نابلس.

ووفق البيان، شملت الإصابات "مصابين بالرصاص، أحدهما في القدم والآخر في الفخذ، إضافة إلى طفل (14 عاما) اُصيب بشظايا الرصاص في الرأس، ومسن أصيب برصاص مطاطي في الرقبة".

كما أصيب 15 فلسطينيا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وتم تقديم العلاج الميداني لهم، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى حالة مرضية داخل المخيم، لافتا إلى إجراء تنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمحاولة الوصول إليها.

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان ومصادر محلية للأناضول بأن قوات من الجيش الإسرائيلي حاصرت أحد المنازل في مخيم بلاطة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، قبل أن تعتقل فلسطينيا وتنسحب من المخيم.

ويأتي هذا الاقتحام في سياق اعتداءات إسرائيلية متصاعدة في الضفة، حيث قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، في بيان سابق، إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر مايو/ أيار الماضي 1659 اعتداء، منها 1108 نفذها الجيش، و551 نفذها المستوطنون.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بالتزامن مع الحرب على غزة، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.