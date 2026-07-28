الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا بالرصاص و6 بالاختناق جنوبي الضفة

رام الله / الأناضول



أصيب فلسطيني بالرصاص، فيما أصيب 6 آخرون بينهم 3 أطفال بحالات اختناق، مساء الاثنين، خلال اقتحامين نفذهما الجيش الإسرائيلي في مدينتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت شابا أصيب بالرصاص الحي في ساقه إلى المستشفى، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت منطقة "دوار المختار" جنوب المدينة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الشاب.

وفي بيت لحم، قالت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بالاختناق، بينهم 3 أطفال، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة، حيث تلقوا العلاج ميدانيا.

وأوضحت مصادر محلية للأناضول أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم وتمركزت عند مدخله الرئيسي على شارع القدس–الخليل، قبل أن تطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة اقتحامات إسرائيلية شبه يومية، تتخللها عمليات اعتقال واعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا خلال الفترة نفسها.

