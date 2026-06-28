الجيش الإسرائيلي يصيب شابا ويعتقل 17 فلسطينيا بالضفة

رام الله/ الأناضول



أصاب الجيش الإسرائيلي، الأحد، شابا فلسطينيا بالرصاص في مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس، واعتقل 17 فلسطينيا، بينهم صحفي، خلال اقتحامات ومداهمات نفذها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وشملت الاعتقالات 13 فلسطينيا في محافظة نابلس شمالي الضفة، وشابين في مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم جنوبا، وفلسطينيين اثنين في مخيم قلنديا.

وفي مخيم قلنديا، قالت محافظة القدس، في بيان وصل الأناضول، إن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم فجرا وأطلقت الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة شاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية احتجزت عددا من الشبان وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم، بالتزامن مع مداهمة منازل والعبث بمحتوياتها وتكسيرها، في إطار حملة دهم وتفتيش واسعة.

وبينت المحافظة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين خلال الاقتحام.

وفي محافظة نابلس، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 13 فلسطينيا خلال عمليات دهم واقتحام.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم بأن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة شمال غربي مدينة نابلس، واعتقلت فلسطينيين أحدهما الصحفي أنس حواري.

وقال عازم، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن القوات اقتحمت البلدة منذ ساعات الفجر، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، كما حطمت مركبة تعود لأحد المواطنين.

وفي مدينة بيت ساحور، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين خلال عمليات دهم نفذتها في مناطق بمحافظة بيت لحم، وفق مصادر محلية.

وتنفذ القوات الإسرائيلية مداهمات واعتقالات يومية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يتخللها إطلاق نار على الفلسطينيين، وتخريب ممتلكاتهم والاعتداء عليهم.

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن مقتل 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.