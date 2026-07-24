الجيش الإسرائيلي يشن اقتحامات ويعتقل فلسطينيين بالضفة

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

شن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، واعتقل خلالها عددا من الفلسطينيين، بينهم أسير محرر كان يستعد للاحتفال بزفافه.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن قوات إسرائيلية مدعومة بعدد كبير من الآليات العسكرية اقتحمت مدينة طوباس شمالي الضفة، وانتشرت فرق مشاة في عدد من أحيائها، قبل أن تداهم منازل وتفتشها.

وبينت المصادر أن قوات الجيش نفذت أعمال تخريب داخل منازل الفلسطينيين قبل أن تنسحب قبيل الفجر، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة نابلس (شمال)، اعتقلت القوات الإسرائيلية الأسير المحرر أنس عاكف اشتية من منزله في قرية سالم شرقي المدينة.

وأوضح الشهود أن من المقرر اليوم إقامة حفل زفاف اشتية.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم قلنديا للاجئين شمالي المدينة، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش للمنازل تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين، وفق مصادر محلية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة، حيث أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن مقتل 1182 فلسطينيا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

