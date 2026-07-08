الجيش الإسرائيلي يخطر بهدم 8 منشآت تجارية فلسطينية شمالي الضفة

رام الله/ الأناضول

أخطر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بهدم 8 منشآت تجارية فلسطينية قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأمهل أصحابها أسبوعا لإخلائها تمهيدا لتنفيذ عمليات الهدم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مسؤول ملف الاستيطان في جنين طارق اغبارية، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة عرابة برفقة طواقم من الإدارة المدنية الإسرائيلية، ونفذ جولات ميدانية بين المحال التجارية والورش والمنشآت الزراعية.

وأضاف اغبارية أن القوات الإسرائيلية سلّمت أصحاب 8 منشآت فلسطينية إخطارات تقضي بإخلائها خلال أسبوع واحد، تمهيدا لهدمها.

وأوضح أن المنطقة المستهدفة تضم عشرات المحال التجارية والورش الصناعية والمخازن والمنشآت الزراعية ومعارض السيارات، وتعد مركزا اقتصاديا وزراعيا مهما في محافظة جنين.

ولم تذكر "وفا" أسباب إخطارات الهدم الجديدة.



غير أن إسرائيل تصعد عمليات هدم وتدمير المنشآت الفلسطينية في أنحاء الضفة، بما فيها مدينة القدس المحتلة، في إطار سياسات يقول فلسطينيون إنها تهدف إلى التضييق عليهم وتوسيع النشاط الاستيطاني.

وتواصل إسرائيل هدم منازل ومنشآت فلسطينية في الضفة بدعوى البناء دون ترخيص، فيما يتعارض ذلك مع القانون الدولي الإنساني، إذ تحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تدمير الممتلكات المدنية، إلا لضرورة عسكرية قصوى.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وهي حكومية فلسطينية، نفذ الجيش الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 341 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 740 منشأة وتشريد 923 فلسطينيا، بينهم 546 طفلا.