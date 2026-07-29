الجيش الإسرائيلي يحاصر منزلا ويعتقل 4 فلسطينيين في محافظة الخليل

رام الله/ حسني نديم/ الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، 4 فلسطينيين خلال اقتحامه بلدة بيت أمر شمالي محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية عسكرية حاصر خلالها منزلا وأطلق النار باتجاهه قبل استهدافه بمسيّرة مفخخة.

وقالت مصادر محلية لمراسل الأناضول، إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت منطقة "رأس الجرون" في بيت أمر، وحاصرت منزلا، وأطلقت الرصاص الحي باتجاهه، قبل أن تستهدفه بطائرة مسيّرة مفخخة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من محيطه.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين قبل انسحابها من البلدة، بعد ساعات من الاقتحام.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا آخر خلال اقتحامها منطقة "البقعة" في البلدة، ليرتفع عدد المعتقلين بذلك إلى 4، وفق المصادر ذاتها.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية شبه يومية، تتخللها عمليات اعتقال واعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا خلال الفترة نفسها.

وزادت وتيرة الاقتحامات والاعتداءات في نابلس منذ أحداث بلدة تل، الجمعة الماضية، التي أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي على البلدة، وفق مصادر فلسطينية.