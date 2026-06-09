هاجمت مراكبهم فجر الثلاثاء، وسط إطلاق نار وقذائف، وفق رئيس "اتحاد لجان الصيادين" زكريا بكر للأناضول..

البحرية الإسرائيلية تعتقل 9 صيادين فلسطينيين في غزة هاجمت مراكبهم فجر الثلاثاء، وسط إطلاق نار وقذائف، وفق رئيس "اتحاد لجان الصيادين" زكريا بكر للأناضول..

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

اعتقلت البحرية الإسرائيلية، الثلاثاء، 9 صيادين فلسطينيين بعد مهاجمة مراكبهم في البحر قبالة مدينتي غزة ودير البلح شمال ووسط قطاع غزة.

وقال زكريا بكر رئيس "اتحاد لجان الصيادين" (غير حكومي) للأناضول، إن "زوارق حربية إسرائيلية هاجمت فجراً قوارب الصيادين خلال عملهم في بحر الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، وفي بحر مدينة دير البلح وسط القطاع، وسط إطلاق نار كثيف وقذائف".

وأضاف بكر أن "عناصر البحرية الإسرائيلية اعتقلوا 9 من الصيادين واقتادوهم إلى جهة مجهولة، دون توفر أي معلومات بشأنهم".

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وبشكل مستمر، تهاجم البحرية الإسرائيلية قوارب الصيادين على امتداد شاطئ قطاع غزة، وتطلق النار تجاههم، ما أدى لمقتل وإصابة العديد منهم، واعتقال آخرين وإغراق مراكبهم.

ويعاني الصيادون الذين يسعون لكسب رزقهم عبر قوارب يدوية صغيرة، من المضايقات الإسرائيلية المستمرة، بعد تدمير إسرائيل جميع مراكب الصيد خلال حربها على غزة.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وأكثر من 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل الإبادة عبر قصف يومي قتل 970 فلسطينيا وأصاب 3063، معظمهم أطفال ونساء.