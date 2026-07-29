الأمم المتحدة: عنف المستوطنين بالضفة يتفاقم رغم قرار "العدل الدولية"

أنقرة/ الأناضول

حذرت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، الأربعاء، من تفاقم عنف المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية، رغم الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال.

وقالت شامداساني، في بيان، إن المستوطنين الإسرائيليين ينفذون اعتداءاتهم "في كثير من الأحيان بالتعاون مع قوات الأمن".

وأضافت أن "عنف المستوطنين وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يتفاقمان".



وأشارت شامداساني، إلى فرض قيود على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ووصفت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه "غير مسبوق".



وأصدرت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024 رأيا استشاريا خلص إلى أن "الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، غير قانوني".



ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى "إنهاء احتلالها في أسرع وقت ووقف الأنشطة الاستيطانية".

كما طالبت جميع الدول والمنظمات الدولية بـ"عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال أو تقديم أي دعم يسهم في استمراره".



وفي وقت سابق الأربعاء، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا آخر خلال اقتحامها منطقة "البقعة" في البلدة، ليرتفع عدد المعتقلين بذلك إلى 4، وفق المصادر ذاتها.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية شبه يومية، تتخللها عمليات اعتقال واعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا خلال الفترة نفسها.

وزادت وتيرة الاقتحامات والاعتداءات في محافظة نابلس شمالي الضفة، منذ أحداث بلدة تل، الجمعة الماضية، التي أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي على البلدة، وفق مصادر فلسطينية.