الأمم المتحدة توثق مقتل 77 فلسطينيا باعتداءات إسرائيلية بالضفة منذ يناير

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، مقتل 77 فلسطينيا، بينهم 18 طفلا، على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع عام 2026.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن القتلى سقطوا حتى السبت الماضي، في ظل تصاعد أعمال العنف وتوسع اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي.

وأضاف أنه وثق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام، أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.

وأعرب عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة بسبب توسع اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي.

وأوضح أنه منذ الخميس الماضي قُتل ما لا يقل عن 8 فلسطينيين، بينهم طفل، فيما أُحرقت أو خُربت منازل ومساجد وأشجار ومنشآت زراعية، ودُمّر بعضها بالكامل، كما أُجبرت 10 عائلات فلسطينية على الأقل على النزوح بسبب موجة العنف الأخيرة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية شددت كذلك القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى مختلف مناطق الضفة الغربية، ما حال دون تمكن آلاف الأشخاص من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية الطارئة ومصادر كسب الرزق.

وأكد المكتب أن الجهات الإنسانية تواصل الدعوة إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين، وضمان الاحترام الصارم للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن الجنود الإسرائيليين يغضون الطرف عن اعتداءات المستوطنين، بل يشاركون فيها.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا خلال الفترة نفسها.