وارتفاع حصيلة ضحايا خروقات وقف إطلاق النار إلى ألف و209 قتلى و3 آلاف و943 مصابا..

ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 73 ألفا و335 قتيلا وارتفاع حصيلة ضحايا خروقات وقف إطلاق النار إلى ألف و209 قتلى و3 آلاف و943 مصابا..

غزة/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 73 ألفا و335 قتيلا، بعد تسجيل قتيلين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية قتيلين، أحدهما توفي متأثرا بإصابته، إضافة إلى انتشال جثمان، فضلا عن 29 إصابة.

ولم توضح الوزارة ملابسات مقتل الفلسطينيين والإصابات الجديدة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر القصف وإطلاق النار.

وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى ألف و209 قتلى و3 آلاف و943 مصابا.

وأفادت بأن حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت 73 ألفا و335 قتيلا و174 ألفا و52 مصابا.

وجرى التوصل إلى الاتفاق لوقف الإبادة التي خلفت، إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.