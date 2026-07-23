ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 73 ألفا و311 قتيلا

غزة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 73 ألفا و311 قتيلا، بعد تسجيل 6 قتلى خلال الساعات 24 الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 قتلى، بينهم 3 قتلوا في هجمات جديدة، و2 توفيا متأثرين بإصابتيهما، إضافة إلى انتشال جثمان، فضلا عن 6 مصابين.

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى الجدد، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر القصف وإطلاق النار.

وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى ألف و185 قتيلا و3 آلاف و816 مصابا.

وأفادت بأن حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 بلغت 73 ألفا و311 قتيلا و173 ألفا و924 مصابا.

وجرى التوصل إلى الاتفاق لوقف الإبادة التي خلفت إلى جانب الضحايا دمارا واسعا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.