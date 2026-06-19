اختناقات بين فلسطينيين إثر اقتحام إسرائيلي لقرية المغير بالضفة الجيش الإسرائيلي يطلق الغاز المسيل للدموع قرب المسجد عقب صلاة الجمعة وسط تصاعد الاقتحامات بالضفة الغربية، وفق مصادر محلية للأناضول..

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، الجمعة، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه قرية المغير، شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية بالتزامن مع انتهاء صلاة الجمعة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط المسجد أثناء خروج المصلين.

وأضافت المصادر أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز، فيما لم تُسجل إصابات بالرصاص أو حالات اعتقال.

وتتعرض قرية المغير لاقتحامات متكررة من الجيش الإسرائيلي واعتداءات ينفذها مستوطنون، أسفرت خلال الأشهر الماضية عن إصابة فلسطينيين وإلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات والأراضي الزراعية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.