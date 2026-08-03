رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

اقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ووزع إخطارات هدم لمنشآت فلسطينية شمال مدينة القدس.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن الجيش اقتحم محيط حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، ووزع أربعة إخطارات هدم تستهدف أربعة مبانٍ ومنشآت تقع قرب الحاجز، كما قام بتصوير عدد من المباني السكنية في محيط الحاجز.

وجنوبي الضفة، اقتحم الجيش بلدة بيت فجار، جنوب مدينة بيت لحم، وتمركز في عدد من أحيائها، "دون أن يُبلّغ عن اعتقالات أو مداهمات لمنازل"، بحسب "وفا".

أما شمالي الضفة، فذكرت الوكالة أن قوات إسرائيلية انتشرت في شوارع بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت وأحيائها، وأغلقت عدداً من الطرق، وفرضت إجراءات عسكرية مشددة، لتأمين اقتحام المستعمرين الإرهابيين للمقامات الإسلامية في البلدة.

فيما قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن قوة إسرائيلية اقتحمت منطقة دوار الحسبة شرق نابلس، بينما احتجزت قوة أخرى عدداً من الشبان على مدخل بلدة دير غزالة شرق مدينة جنين.

ووسط الضفة، قالت الإذاعة إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة دير دبوان، شرق رام الله، "وتخللها إطلاق قنابل صوتية".

وأضافت أن الجيش اقتحم أيضاً بلدة ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، "وسط إطلاق قنابل الغاز السام، دون أن يُبلّغ عن إصابات أو اعتقالات"، وفق الإذاعة الرسمية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من ألف و182 فلسطينياً، وإصابة نحو 13 ألفاً، واعتقال قرابة 24 ألفاً.