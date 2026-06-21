إصابتان برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل واقتحام بلدتين شرق رام الله

حسني نديم/ الأناضول

أصيب فلسطينيان، أحدهما بجروح خطيرة، مساء الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتين شمال شرق مدينة رام الله (وسط).

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي أطلقتهما القوات الإسرائيلية في منطقة الشيوخ – العروب شمال الخليل.

وأوضح أن إحدى الإصابتين في البطن والأخرى في القدم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الهلال الأحمر، أن إحدى الإصابات وُصفت بالخطيرة، إذ يخضع المصاب لعمليات إنعاش قلبي رئوي.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة ترمسعيا وانتشرت في عدة أحياء قبل أن تنسحب دون تسجيل اعتقالات.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة أبو فلاح، في المحافظة نفسها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات، وفق المصادر.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية منعت مركبات المواطنين من المرور من أمام مدرسة أبو فلاح باتجاه طريق مرج سيع، الذي يربط البلدة بقرية المغير المجاورة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي عبر الجيش والمستوطنين في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.