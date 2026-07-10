ثلاثة من المصابين من طواقم مستشفى كمال عدوان، بينهم اثنان بحالة خطيرة...

إصابة 7 فلسطينيين بينهم طواقم طبية في هجمات إسرائيلية شمال ووسط غزة ثلاثة من المصابين من طواقم مستشفى كمال عدوان، بينهم اثنان بحالة خطيرة...

غزة / رمزي محمود / الأناضول

أصيب 7 فلسطينيين، بينهم عاملون في الطواقم الطبية، الجمعة، جراء هجمات شنها الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة وإطلاق نار مباشر في شمال ووسط قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

في شمال القطاع، أفاد مصدر طبي للأناضول بإصابة 3 فلسطينيين من طواقم مستشفى "كمال عدوان" في بلدة بيت لاهيا، جراء إلقاء طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" قنبلة عليهم أثناء تأدية عملهم في ساحة المستشفى.

وأوضح المصدر أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة، مشيرا إلى أنه جرى نقلهما إلى مجمع "الشفاء" الطبي في مدينة غزة لتلقي العلاج.

ويُعد مستشفى "كمال عدوان" من المرافق التي تعمل بقدرة محدودة جدا عقب التدمير الكلي الذي لحق به خلال اجتياحات الجيش الإسرائيلي للمنطقة في أواخر عام 2024.

كما أن المستشفى يقع في منطقة تعتبر "خطرة" لقربها من نقاط سيطرة الجيش الإسرائيلي خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في بيت لاهيا.

من جهتها، أدانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان لها، "استمرار الاعتداءات والاستهدافات الممنهجة للمرافق الصحية والطواقم الطبية"، مؤكدة أن هذه الممارسات تعرض حياة العاملين والمرضى للخطر وتُعطل المنظومة الصحية.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية والجهات المعنية كافة بـ"توفير الحماية العاجلة للمرافق الصحية والطواقم الطبية، ووقف هذه الاعتداءات، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق القطاع الصحي".

كما أفادت مصادر محلية للأناضول بأن آليات ومسيرات إسرائيلية أطلقت النار بكثافة تجاه منازل المدنيين في حي التفاح شرقي مدينة غزة، دون أن تُسجل إصابات في تلك المنطقة.

وفي وسط القطاع، أفاد مصدر طبي للأناضول بإصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم البريج.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الخميس عن مقتل 1092 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و507 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

