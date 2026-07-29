شهود عيان قالوا للأناضول إن القصف تسبب في تدمير البناية المكونة من عدة طوابق وإلحاق أضرار واسعة بعشرات المنازل والبنايات المجاورة

إصابة 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لبناية سكنية غربي مدينة غزة شهود عيان قالوا للأناضول إن القصف تسبب في تدمير البناية المكونة من عدة طوابق وإلحاق أضرار واسعة بعشرات المنازل والبنايات المجاورة

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

أصيب 7 فلسطينيين، مساء الأربعاء، إثر قصف طائرات حربية إسرائيلية بناية سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمالي القطاع، بعد إنذار بإخلاء مربع سكني.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بوصول 5 مصابين بجروح متفاوتة جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر محلية وشهود عيان قولهم إن مقاتلات إسرائيلية شنت غارتين عنيفتين على بناية سكنية تعود إلى عائلة شامية جنوبي مخيم الشاطئ، بعد إنذار بإخلائها، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وإحداث دمار واسع في المنازل والبنايات المحيطة.

وأضافت المصادر أن القصف جاء بعد تلقي أحد السكان اتصالا من المخابرات الإسرائيلية يطلب منه إخلاء المربع السكني، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع بين الفلسطينيين الذين هرعوا إلى إخلاء منازلهم.

ووفق شهود العيان، تسبب القصف في تدمير البناية المكونة من عدة طوابق، والتي تعرضت لقصف إسرائيلي سابق خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، فضلا عن إلحاق أضرار واسعة بعشرات المنازل والبنايات المجاورة.

كما اندلع حريق في المنطقة جراء القصف الإسرائيلي، وعملت طواقم الدفاع المدني على إخماده، وفق مصدر في الدفاع المدني للأناضول.

وفي وقت سابق الأربعاء، قُتل 3 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون على الأقل جراء قصف جوي وإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في مدينتي غزة، وخان يونس جنوبي القطاع، وفق مصادر طبية.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل هجماتها اليومية على القطاع، ما أسفر عن مقتل ألف و209 فلسطينيين وإصابة 3 آلاف و943 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب استمرار الدمار الواسع.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 174 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.