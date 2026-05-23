إصابة 7 فلسطينيين باعتداءات للجيش الإسرائيلي ومستوطنين جنوبي الضفة

رام الله/ الأناضول

أُصيب 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي واعتداء لمستوطنين، مساء السبت، في محافظتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بلاغ مقتضب، تلقته الأناضول، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن واليد خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل.

كما أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم، وفق المصدر نفسه.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية، بإصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم بالضرب وغاز الفلفل في منطقة "واد الرخيم" بمنطقة مسافر يطا (مجموعة قرى وخرب) في محافظة الخليل.

وتتعرض مدن وبلدات الضفة الغربية لاقتحامات يومية تنفذها القوات الإسرائيلية، يتخللها إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام والقنابل الصوتية، ما يؤدي لإصابة مواطنين فلسطينيين.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ما مجموعه 1637 اعتداء خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، موضحة أن 1097 اعتداءً نفذها الجيش الإسرائيلي، فيما نفذ المستوطنون 540 اعتداءً.

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تتحول مرارا إلى نقاط انطلاق لهجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتشير معطيات فلسطينية إلى أن اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ ذلك الحين أسفرت عن مقتل 1162 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا.