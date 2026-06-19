إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي جنوبي غزة

غزة/ الأناضول

أُصيب فلسطيني، الجمعة، برصاص إسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في إطار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي وشهود عيان للأناضول بأن شابا فلسطينيا أُصيب برصاص إسرائيلي قرب دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس، في منطقة تقع خارج نطاق سيطرة وانتشار الجيش وفق الاتفاق.

وفي حدث منفصل، قال شهود العيان إن آليات الجيش أطلقت نيرانها باتجاه عدة مناطق شرقي مدينة خان يونس تزامنا مع إطلاق البحرية الإسرائيلية نيرانها غربي المدينة.

ومنذ سريان الاتفاق وحتى الخميس، قتلت إسرائيل ضمن خروقاتها المتواصلة 1007 فلسطينيين وأصابت 3165 آخرين.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وتواصلت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد عن 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

