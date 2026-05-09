إصابات واعتقالات في اعتداءات للمستوطنين والجيش الإسرائيلي بالضفة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع إصابتين لسيدة حامل وأخرى لمسنة عمرها 65 عاما جراء اعتداء المستوطنين عليهما في قرية جوريش..

رام الله/ الأناضول

أصيب عدد من الفلسطينيين، السبت، بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وآخرون برضوض، خلال اعتداءات نفذتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين هاجمت قرية جوريش وبلدة عقربا جنوب مدينة نابلس (شمال)، وألقت الحجارة على منازل الفلسطينيين، واعتدت على عدد منهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة سيدتين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب تلقته الأناضول، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين لسيدة حامل (35 عاما) وأخرى لمسنة تبلغ من العمر (65 عاما)، جراء اعتداء المستوطنين عليهما في قرية جوريش.

وفي محافظة رام الله (وسط)، هاجم مستوطنون قرية دير جرير شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر محلية للأناضول أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين، وسط إطلاق للرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص في القدم، إضافة إلى اعتقال عدد من المواطنين.

كما أفادت المصادر بأن قوة إسرائيلية اقتحمت مساء اليوم مدينة البيرة قرب رام الله، وداهمت محطة وقود عند المدخل الشمالي للمدينة، واحتجزت ثلاثة شبان داخلها.

وأضافت المصادر أن القوات صادرت تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة خلال المداهمة.

وشهد مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله اقتحاما نفذته القوات الإسرائيلية، التي انتشرت في أنحاء متفرقة منه، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي السياق، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة بيت أمر شمال الخليل (جنوب)، وسط إطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق.

وفي بيت لحم (جنوب)، اقتحمت قوة إسرائيلية قاعة أفراح في بلدة الدوحة غرب المدينة، وأغلقت المنطقة بشكل كامل، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وبشكل يومي، تقتحم القوات الإسرائيلية المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وتنفذ حملات اعتقال يتخللها اعتداءات على المواطنين، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 1637 اعتداء خلال أبريل/ نيسان الماضي، بينها 540 اعتداء نفذها مستوطنون، شملت تخريب ممتلكات واقتلاع آلاف الأشجار والاستيلاء على أراض فلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا منذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني.

وأسفر هذا التصعيد عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.