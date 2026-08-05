تظاهروا أمام مقر حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، ونددوا بتحويل زعيمه، وزير المالية سموتريتش، أموالا عامة لدعم مزارع "إرهابية" استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

إسرائيل.. يساريون يحتجون على "إرهاب المستوطنين" ضد الفلسطينيين تظاهروا أمام مقر حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، ونددوا بتحويل زعيمه، وزير المالية سموتريتش، أموالا عامة لدعم مزارع "إرهابية" استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

القدس/ الأناضول

تظاهر يساريون إسرائيليون أمام مقر حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بمدينة شوهام (وسط)، الأربعاء، احتجاجا على "إرهاب المستوطنين" ضد المواطنين الفلسطينيين.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين.

وقالت مجموعة "نقف معا" اليسارية، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "وصلنا هذا الصباح إلى مقر حزب الصهيونية الدينية، وهو حزب يحوّل الأموال ويدعم أنشطة المزارع الإرهابية في الضفة الغربية".

وفي إشارة إلى زعيم الحزب، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أضافت المجموعة: "يحوّل سموتريتش أموال المواطنين الإسرائيليين إلى إرهاب المستوطنين".

وأضافت أن هذا الإرهاب "يحرق القرى الفلسطينية، ويشرّد الناس من أراضيهم ومنازلهم، ويدمّر مستقبلنا".

وتابعت: "الفلسطينيون هم ضحايا هذه السياسة، لكننا نحن، مواطنو إسرائيل، نستخدم أموالنا أيضا لتمويل الإرهاب بدلا من الاهتمام برفاهيتنا وإعادة تأهيلنا".

وفي النصف الأول من العام الجاري، ارتكب المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) في 6 يوليو/ تموز الماضي.

وأردفت المجموعة: "لن نتوقف عن النضال حتى يفككوا المزارع ويوقفوا الإرهاب، وحتى يتحقق السلام الإسرائيلي الفلسطيني".

وأظهرت صور نشرتها "نقف معا" يساريين وقد طلوا أيديهم وملابسهم باللون الأحمر، في إشارة إلى دموية هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.

وحمل المتظاهرون صورا تُظهر أعمال حرق وقتل نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن حزب "الصهيونية الدينية" قوله إن الشرطة فرّقت المتظاهرين.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهما بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل أكثر من ألف و182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا، بالإضافة إلى أضرار مادية واسعة، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

كما تشمل اعتداءات الجيش والمستوطنين: هدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بتلك الاعتداءات لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي عام 1948، أقيمت إسرائيل على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل تل أبيب بقية الأراضي وترفض الانسحاب منها.