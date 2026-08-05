إسرائيل تنشر مراكز اقتراع لجنودها المتوغلين في غزة ولبنان وسوريا

القدس / الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، نشره مراكز اقتراع في جنوبي لبنان وسوريا وقطاع غزة، لتمكين أفراده المتوغلين هناك من التصويت في الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت إذاعة الجيش إن قرار نشر مراكز الاقتراع في لبنان وسوريا وغزة صدر خلال اجتماع لهيئة الأركان لمناقشة الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وذكرت أن القرار يهدف إلى تمكين الجنود من التصويت مع "إبقاء الجيش بعيدا عن الخطاب السياسي"، مشيرةً إلى أن هذا الأمر لم يحدث منذ عقود، دون مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن تجري إسرائيل انتخابات عامة في 27 أكتوبر، بعد أن حلّ الكنيست الحالي نفسه، وسط استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان، والتوتر على الجبهتين السورية والإيرانية.

وستكون الانتخابات المقبلة هي الأولى منذ العام 1988 التي تُجرى بعد أن أكمل الكنيست ولايته الدستورية كاملة، البالغة أربع سنوات.

وأضافت الإذاعة أن رئيس أركان الجيش إيال زامير أصدر تعليمات بحظر المحاضرات والجولات ذات الطابع السياسي، وتشديد الرقابة على تصريحات قادة الجيش، ومنع استخدام المؤسسة العسكرية أو العسكريين في أي نشاط أو دعاية سياسية خلال فترة الانتخابات.



وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش الإسرائيلي امتنع عن التعليق على التقرير.

ويواصل الجيش احتلاله 70 بالمئة من قطاع غزة، ومناطق في جنوبي لبنان، وأجزاء أخرى من الأراضي السورية.