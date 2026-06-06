إسرائيل تقر بقتل فلسطيني يوم زفافه بغزة وتدعي أنه قيادي بحماس مهند فروانة كان زفافه مقررا السبت وفق مصادر عائلية..

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول



أقر الجيش الإسرائيلي، السبت، بقتل فلسطيني يوم زفافه في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وادعى أن القتيل قيادي في "كتائب القسام" الجناح العسكري لدى حركة حماس.



وقال الجيش، في بيان، إنه قتل مهند عثمان ياسين فروانة، بغارة جوية جنوبي قطاع غزة، وادعى أنه "قائد خلية في الجناح العسكري لحماس".

وأضاف أن فروانة، "عمل خلال الحرب، وفي الفترة الأخيرة، على الدفع بمخططات تستهدف القوات الإسرائيلية، وشكّل تهديدًا فوريًا للقوات العاملة في المنطقة"، بحسب ادعائه.

وحتى الساعة 20:40 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس بجناحيها السياسي والعسكري بشأن ادعاءات الجيش الإسرائيلي.



​​​​​​​وفي وقت سابق السبت، أفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر (جنوب)، للأناضول، بـ"استشهاد الشاب مهند عثمان فروانة (25 عاما) وإصابة اثنين آخرين جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة فوق سطح منزله في شارع جمال عبد الناصر بمدينة خان يونس".

ووفق مصادر عائلية، كان من المقرر أن يُزف الشاب فروانة إلى عروسه السبت، لكن القصف الإسرائيلي أنهى حياته قبل ساعات من موعد الزفاف.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوة حفل الزفاف التي وزعها العريس قبل أيام من مقتله، لتتحول الفرحة المنتظرة إلى مأتم.

وتواصل إسرائيل خروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وأسفرت تلك الخروقات عن مقتل 947 فلسطينيا وإصابة 2935 آخرين.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، واستمرت بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

