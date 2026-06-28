إسرائيل تقر بقتلها 3 من عناصر الشرطة وسط قطاع غزة

زين خليل/الأناضول



أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، قتل 3 من ضباط وعناصر الشرطة بقطاع غزة، في مخيم المغازي وسط القطاع، فيما أدانت وزارة الداخلية الفلسطينية استهدافهم، مؤكدة أنهم من أفراد الشرطة المدنية.

جاء ذلك وفق بيانين للجيش الإسرائيلي ووزارة الداخلية في غزة، في ظل خروقات تل أبيب المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد يومين من تنفيذ الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي: "قضينا على قائد الشرطة البحرية في مخيمات الوسطى وعلى قائدين آخرين في منظمة حماس".

وأوضح: "هاجمنا في وسط قطاع غزة أول أمس (الجمعة)، منصور سامي محمود شحتوت، قائد الشرطة البحرية في مخيمات الوسطى التابعة لمنظمة حماس".

وادعى أن "منصور شحتوت عمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات ضد قواتنا".

وأضاف: "وقُضي معه في الغارة على مخربين آخرين شغلا مناصب قيادية في الشرطة البحرية التابعة لحماس، والتي تعمل تحت الجناح العسكري لمنظمة حماس، وتدفع وتوجه مخططات ضد إسرائيل".

وادعى: "كان شحتوت والمخربان الآخران يتنقلون داخل مركبة وهم مسلحون بوسائل قتالية"، زاعما أن ذلك "شكل تهديدا لقوات الجيش المنتشرة في قطاع غزة".

من جانبها، نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة 3 من ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية، قالت إنهم قتلوا عصر الجمعة جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في مخيم المغازي.

وذكرت أن القتلى هم النقيب منصور سامي شحتوت، والنقيب محمد خالد نوفل، والرقيب أول مهدي نادر جبر.

وأدانت الوزارة استهداف أفراد الشرطة المدنية، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار إصرار إسرائيل على "نشر الفوضى في قطاع غزة".

وجددت مطالبتها المجتمع الدولي والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على إسرائيل لوقف استهداف جهاز الشرطة وأفراده ومقدراته، باعتباره جهاز حماية مدنية محميا بموجب القوانين الدولية.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى السبت، عن مقتل 1038 فلسطينيا وإصابة 3329 آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.